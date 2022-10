Immer mehr besorgte Handelsangestellte wenden sich derzeit an die Gewerkschaft GPA in Kärnten und berichten von niedrigen Temperaturen in ihren Arbeitsräumen. Dies führe zunehmend zu Erkrankungen. Weil Handelsbetriebe Heizkosten sparen wollen, hätten manche in einem Schreiben angekündigt, ihre Filialen voraussichtlich nur noch auf 16 Grad Raumtemperatur erwärmen zu wollen, so Günther Granegger, Handelssekretär der Gewerkschaft GPA. "Energie zu sparen ist in der aktuellen Krise durchaus legitim. Einige Handelsbetriebe setzen derzeit aber die Gesundheit ihrer Angestellten für niedrigere Heizkosten aufs Spiel."