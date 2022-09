Was genau ist in der Ostsee passiert?

In den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verursachten Explosionen am Montag Lecks an drei Stellen in 70 bis 80 Metern Tiefe.

Die Rede ist von "Riesenrissen". Hinweise, dass es sich dabei um eine gezielte Zerstörung handelt, wurden zuletzt dichter – ein zeitgleiches Unglück an mehreren Stellen erscheint höchst unwahrscheinlich.