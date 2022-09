Mit einem „Ansturm auf die Tankstellen“ rechnet der Präsident des ARBÖ, Peter Rezar. Wie er zu dieser Prognose kommt? Am kommenden Samstag, also mit 1. Oktober, wird die CO₂-Bepreisung in Österreich „scharf gestellt“ – nachdem der ursprüngliche Starttermin ja verschoben wurde. Der ARBÖ hat Autofahrerinnen und Autofahrern daher, wie berichtet, geraten, den Tank davor noch einmal aufzufüllen, weil Treibstoff pro Liter um gut acht Cent teurer werde. Eine 50-Liter-Tankfülllung koste damit ab Samstag im Schnitt um rund vier Euro mehr.