Der Fall einer Paketzustellerin, die mit 115 km/h im Ortsgebiet gemessen wurde, rückt die Arbeitsbedingungen in der Branche wieder in den Fokus. Der Kleinen Zeitung wurden Fahrtlisten eines Zustellunternehmens zugespielt, die zeigen, wie Fahrer in solche Zwangslagen kommen. Dokumentiert sind Touren mit der jeweils genauen Anzahl an Paketen und ihren Bestimmungsorten.