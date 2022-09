Ein Kilo Kaffee und ein Auto-Abo, bitte! - so eine Bestellung könnte man derzeit beim Handelsunternehmen Eduscho, zu dem die Marken Tchibo und Eduscho gehören, aufgeben. Denn die Eduscho Austria GmbH bietet seit Kurzem in Kooperation mit der oberösterreichischen Ocay Autoabo GmbH drei Automodelle im Abo an. Zu Wahl stehen ein Tesla-Modell, ein Peugeot E-Auto und ein Ford Fiesta. Letzterer ist der günstigste mit einem monatlichen Abopreis von 289 Euro. Dieses Abo für zwölf Monate beinhaltet 15.000 Freikilometer, Vollkaskoversicherung, Bereifung und Service. Lediglich ums Tanken muss sich der Abonnent selbst kümmern.