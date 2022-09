Sechs Flüge hat ein Leser der Kleinen Zeitung für die kommenden Wochen in Richtung Deutschland gebucht. Jetzt wurde er von Eurowings darüber informiert, dass diese ausfallen. Und tatsächlich – auf Anfrage bestätigt die Airline, dass sie "aufgrund geringer Nachfrage" in der Zeit von Oktober bis 20. Dezember die Flüge nach Klagenfurt aussetzt. Dann wird konkretisiert, dass am 30. Oktober der letzte Flug geht. Erst "pünktlich zum Start der Skisaison" wolle man wieder wie gewohnt fliegen. "Ja es stimmt, dass Eurowings das Flugangebot reduziert hat. Wir waren und sind jedoch in Gesprächen mit dem Ziel, dass die Streichung nicht so drastisch ausfällt", erklärt Seifried.