Rund zehn Billionen Dollar wird der von Hackern angerichtete Schaden 2025 weltweit betragen - und auch Österreich gehört zu den Opfern. Um in Zukunft besser vor Angriffen geschützt zu sein, setzt Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation Florian Tursky auf Bildung.

„Ich will Österreich die digitale Brille aufsetzen, damit Privatpersonen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer in Zukunft die Chancen der Digitalisierung nutzen und Gefahren des Internets besser einschätzen können.“ Für die Exekutive würden daher laufend Cybercrime-Spezialisten gesucht.