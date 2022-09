„Im August 2022 ist die Inflationsrate erstmals seit April 2021 leicht gesunken, verharrt mit 9,3 Prozent aber weiter über der Neun-Prozent-Marke", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag. Hauptverantwortlich für den leichten Rückgang seien die Treibstoffpreise gewesen, die sich gegenüber dem Vormonat um 10,4 Prozent verbilligten, im Jahresabstand blieben sie aber stärkster einzelner Treiber der Inflation. "Ohne die aktuelle Entwicklung der Treibstoffpreise läge die Inflation bei 9,9 Prozent. Ungebrochen blieb der Trend steigender Preise hingegen bei Haushaltsenergie, Nahrungsmitteln und in der Gastronomie."

Der Anstieg der Inflationsrate von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der Schnellschätzung ist hauptsächlich auf spät eingelangte Daten aus dem Bereich Instandhaltung und Reparatur der Wohnung zurückzuführen.

Täglicher Einkauf deutlich teurer

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber u. a. auch den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf repräsentiert, stieg im Jahresabstand um 11,2 Prozent (Juli: plus 10,4 Prozent).

Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresvergleich um 15,9 Prozent (Juli: +19,1 Prozent).