Einen "leer gefegten Arbeitsmarkt" attestieren die Ökonomen Hanno Lorenz und Dénes Kucsera in der jüngsten Studie der Agenda Austria ("Wegen Personalmangels geschlossen"). Stand Ende Juni seien in Österreich 250.000 Stellen offen gewesen: "Ein Höchstwert in den vergangenen Jahrzehnten und fast doppelt so hoch wie der Rekord vor der Pandemie." Die Zahl stützt sich auf Daten des Arbeitsmarktservice und der Statistik Austria.