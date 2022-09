Direkt aus Graz, wo er in der Justizanstalt Karlau eine 34-monatige Strafe wegen Untreue verbüßt, kam der ehemalige Hypo-Vorstand Tilo Berlin am Mittwoch mit dem Auto nach Klagenfurt zum U-Ausschuss des Kärntner Landtags zum Thema Hypo-Affäre. Berlin war ab 2007 Vorstand der später verstaatlichten und abgebauten Landesbank. Er erfülle mit seiner Aussage "seine Bürgerpflicht", so der 63-jährige Häftling.