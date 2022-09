Preise-Runter-Demo in Bruck

Gewerkschaft will mit landesweiten Kundgebungen Druck auf Regierung erhöhen

Am Samstag wird in jedem Bundesland gegen die hohen Preise demonstriert. Aufgerufen dazu hat der ÖGB, der im Vorfeld der Herbstlohnrunde auch den Druck auf die Regierung erhöhen will.