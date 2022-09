Auf Bundesebene spricht die Industriellenvereinigung im Zusammenhang mit den Energiekosten von einer „mehr als dramatischen Situation“ und warnte vor „existenziellen Nöten“, Branchenvertreter warnen davor, dass energieintensive Industriezweige umfallen könnten. Wie ist die Lage in der Steiermark?

STEFAN STOLITZKA: Sie ist tatsächlich sehr dramatisch – es herrscht Alarmstufe Rot, auch in der steirischen Industrie, die ja in vielen Teilen energieintensiv ist. Die Alarmsituation kommt daher, dass einerseits die Energieversorgung selbst nicht mehr sichergestellt ist und wir davon ausgehen müssen, dass es zu Ausfällen kommen wird. Und die Lage bei den Energiepreisen spitzt sich weiter extrem zu.