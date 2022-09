Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einer historischen Zinserhöhung gegen die Rekordinflation im Euroraum. Erstmals in der Geschichte der Notenbank beschloss der EZB-Rat eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 1,25 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die EZB stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht.

Signalisiert hatte der EZB-Rat für seine September-Sitzung bereits frühzeitig eine weitere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Doch weil die Teuerungsrate zuletzt weiter anzog, nahm der Druck auf die Euro-Währungshüter zu, einen größeren Schritt zu beschließen. Höhere Zinsen können steigenden Teuerungsraten entgegenwirken.

Nach langem Zögern hatte der EZB-Rat bei seiner Sitzung am 21. Juli erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum wieder angehoben. Zur Freude von Millionen Sparern beendete die Notenbank die Phase der Negativzinspolitik: Geschäftsbanken müssen seither nicht mehr 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Viele Banken nahmen dies zum Anlass, sogenannte Verwahrentgelte für ihre Kunden abzuschaffen. Der sogenannte Einlagensatz steigt nach der EZB-Entscheidung vom Donnerstag auf 0,75 Prozent.

Inflation bleibt hoch

Die EZB hatte die hohe Inflation lange als vorübergehend interpretiert und hat deutlich später als andere viele andere Zentralbanken die Zinswende eingeleitet. Die US-Notenbank Fed beispielsweise hat ihre Leitzinsen bereits mehrfach nach oben geschraubt, dabei zweimal um jeweils 0,75 Prozentpunkte.

Ein Ende der Preissteigerungen im Euroraum ist nicht in Sicht: Im August kletterte die Inflation im Währungsraum der 19 Länder getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen auf die Rekordhöhe von 9,1 Prozent. Volkswirte rechnen für die nächsten Monate mit einem weiteren Anstieg. Die EZB strebt für den gemeinsamen Währungsraum mittelfristig ein stabiles Preisniveau bei einer Jahresteuerung von zwei Prozent an.

Basis für die Entscheidung der Euro-Wächter sind die neuen Prognosen der EZB-Volkswirte zu Inflation und Wachstum im Euroraum, die ihnen bei den Beratungen vorlagen. Die Inflation bleibt weiterhin hoch. Für heuer wird eine durchschnittliche Teuerung von 8,1 Prozent prognostiziert, 2023 soll sie auf 5,5 Prozent sinken und sich erst 2024 mit 2,4 Prozent dem Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent nähern. Teuerung und hohe Energiepreise belasten die Wirtschaft im Euroraum.

Trübe Wirtschaftsaussichten

Auch im ersten Quartal 2023 rechnet die EZB mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung. Dank des guten Start ins Jahr dürfte das Wachstum der Eurozone heuer dennoch bei 3,1 Prozent. Im kommenden Jahr geht sich vermutlich nur ein Plus von 0,9 Prozent aus und 2024 könnten es dann wieder 1,9 Prozent Wachstum sein.

Die EZB wird weiterhin fällige Anleihen aus ihren vergangenen Kaufprogrammen reinvestieren und mit diesen Eingriffen auch dafür sorgen, dass es zu keinen zu hohen Zinsunterschieden zwischen den Eurostaaten kommt.