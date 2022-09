Während Corona war Schranz eines der ersten Unternehmen in Österreich, das Stoffmasken im großen Stil produzierte - das Know How war ja gegeben. Die touristischen Corona-Sommer inklusive dem heurigen waren gut. So kam das St. Veiter Unternehmen durch die Krise, profitierte auch von den Pandemie-Förderungen an Gastronomie und Hotellerie.

Der Masken-Boom ist vorbei. Und der textile Hotelausstatter muss sich - wieder einmal - einen neuen Schnitt verpassen. Eigentümer und Geschäftsführer Jürgen Schranz hat sich und seine 30 Mitarbeiterinnen dafür in Stellung gebracht. In Meran, wo Schranz eine Tochterfirma betreibt, wird eine Tapeziererwerkstatt etabliert. „Diese Dienstleistung haben wir bisher extern vergeben. Sie gewinnt aber an Bedeutung, daher wollen wir das selber machen“, sagt Schranz, zu dessen Kunden unter anderem die Villa Bulfon in Velden, das Gipfelhaus am Magdalensberg oder der Gasthof Forelle am Millstättersee gehören.