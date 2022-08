Die Raiffeisen Landesbank (RLB) Steiermark hat bei ihrem Gesamtergebnis im ersten Halbjahr 2022 ein Minus von 134,7 Millionen Euro (Vorjahresperiode 2021: 104,9 Millionen Euro) geschrieben. Generaldirektor Martin Schaller erklärte am Mittwoch in einer Aussendung: "Banken haben die Funktion, in Krisenzeiten diverse Marktbewegungen zu kompensieren und auszugleichen. Das Ergebnis ist als Momentaufnahme zu sehen und im heurigen Jahr insbesondere durch Bewertungseffekte verzerrt."

Der Wertminderungsaufwand für die Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI) sowie zusätzliche Effekte aus Marktbewertungen würden das Gesamtergebnis der RLB Steiermark nach IFRS deutlich trüben. Mit einem Betriebsergebnis von 175,5 Millionen Euro (Vorjahresperiode: 106,3 Millionen Euro) lege man aber "sehr gute operative Zahlen" vor. Beeinflusst wurden aber auch diese durch die aktuelle geopolitische Lage. "Banken sind ein Spiegelbild der Wirtschaft. Selbstverständlich spüren auch wir die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine und die globalen Marktturbulenzen." Man habe in den Jahren davor finanzielle Puffer aufgebaut. Dadurch bliebe die RLB auch "in bewegten Zeiten ein stabilisierender Faktor für den heimischen Wirtschaftsstandort", beruhigte Schaller.

Mehr Kreditvolumen

Die Eigenmittelquote sank im ersten Halbjahr auf 16,4 Prozent (Vorjahresperiode 2021: 18,8 Prozent), ebenso die Bilanzsumme auf 17,8 Milliarden Euro (Vorjahresperiode 2021: 18,5 Milliarden Euro). Das Kundenkreditvolumen wurde um mehr als 5,0 Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro gesteigert. Der Zinsüberschuss für das erste Halbjahr 2022 beträgt 63,1 Millionen Euro und ist damit um 7,6 Millionen Euro über dem Wert der Vergleichsperiode mit damals 55,5 Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich vor allem aufgrund gestiegener Kredit- und Zahlungsverkehrsprovisionen und erreichte einen Betrag von 21,9 Millionen Euro nach 21,1 Millionen Euro im Vergleichszeitraum.

Laut Schaller seien von den rund 71.000 Privatkunden und rund 10.000 Firmenkunden niemand direkt vom Krieg in der Ukraine betroffen. "Aktuell sehen wir auch keine erhöhten Kreditausfälle. Aber wir müssen bei einem Anhalten der aktuellen Rahmenbedingungen davon ausgehen, dass diese in den nächsten Monaten noch ansteigen könnten und haben sowohl Monitoring als auch die Frequenz der Beratungsgespräche mit unseren Firmenkunden erhöht."