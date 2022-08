1305 Windkraftwerke gibt es aktuell in Österreich, davon zwei in Kärnten, 104 in der Steiermark. Sie decken bereits elf Prozent des Stromverbrauches. Doch der Ausbau geht schleppend voran. Neben Klagenf von Naturschützern stehen ihm vor allem touristische und gesellschaftliche Fragen entgegen: Stören sie durch ihren Infraschall das menschliche Ruhebedürfnis? Verschandeln sie die Landschaft durch ihre Höhe und ihren Schattenwurf? Sind sie den Eingriff in die Natur wert, wo sie doch keine gesicherte Erzeugungsleistung erbringen, von der Laune des Wetters abhängen?