Die Holzmesse nächste Woche spiegle die gesamte Wertschöpfungskette der Branche wieder, und sei perfekt für wichtige Exportgeschäfte geeignet, so Harald Kogler, Aufsichtsratsvorsitzender der Messe. Neben den steigenden Preisen werden auf dem Messegelände in Klagenfurt von Mittwoch bis Samstag der Klimawandel und neue technische Innovationen im Zentrum des Angebotes der Aussteller stehen. Und es sei nicht nur für Arbeitgeber ein spannendes Event, sondern auch für die rund 300.000 Arbeitnehmer in ganz Österreich, welche in der Holzindustrie tätig seien.