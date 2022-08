Der Gaspreis in Europa setzt seinen Höhenflug fort. Der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam steigt unaufhörlich weiter und erreicht am Donnerstag den Rekordwert von 315 Euro je Megawattstunde.

In der vergangenen Woche war Erdgas in der Spitze bei knapp 241 Euro gehandelt worden. Binnen einer Woche ist der Preis daher um 23 Prozent gestiegen. Und im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Gaspreis fast verzwölffacht.

Wartungsarbeiten

Am Markt wurde der neue Höhenflug beim Gaspreis mit einer neuerlichen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 erklärt. Russland hat angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas fließen, teilte der Staatskonzern Gazprom mit.

Nach den Wartungsarbeiten sollen den russischen Angaben zufolge täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspricht den 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einiger Wochen verringert hat.