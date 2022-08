Er komme mit seiner Zeit eh kaum über die Runden, schreibt ein Instrumentenbauer in einem E-Mail an die Kleine Zeitung. Und nun fordere ein Anwalt 190 Euro, weil seine Webseite wohl gegen den Datenschutz verstoße. Der Einzelunternehmer ist nicht der einzige, der diese Woche einen solchen Brief bekommen hat. Auch Familienhotels oder kleine Agenturen sind betroffen – meist Kleinstunternehmen oder Einzelkämpfer.