Die in vielen Ländern Europas vorherrschende Dürre wirkt sich auch massiv auf die Flusspegel aus. Im Rhein sorgt das Niedrigwasser für erhebliche Beeinträchtigungen bei Frachttransporten, auch in Italien und Frankreich sind die Folgen immens. Das hat auch Auswirkungen auf die Strompreise an der Börse, die ohnehin bereits von den hohen Gaspreisen nach oben getrieben werden. Gerade erst erreichte der Preis für die Megawattstunde am Spotmarkt 747,9 Euro – ein neuer Rekord.

Auch Wasserkraftwerke selbst produzieren derzeit in den meisten europäischen Ländern deutlich weniger Strom als sonst.

Für Österreich sind Wasserkraftwerke traditionell von besonderer Bedeutung, mehr als 60 Prozent der Stromproduktion entfallen hierzulande auf Wasserkraftwerke.