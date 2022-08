Die Geschichte der "Smartmeter", vulgo "intelligente Stromzähler", ist eine durchaus turbulente. Bereits im April 2006 wurde auf EU-Ebene eine entsprechende Richtlinie beschlossen, um den Aufbau einer Smartmeter-Infrastruktur in europäischen Privathaushalten voranzutreiben. Die flächendeckende Installation wurde dann 2009 vorgeschrieben. Hintergrund der Maßnahme: Haushalte sollen die Möglichkeit erhalten, zu jedem Zeitpunkt ihren Stromverbrauch im Auge haben zu können und so beispielsweise das Verbrauchsverhalten zu optimieren, indem Stromfresser leichter identifiziert und gegebenenfalls getauscht werden können. Und so gezielt Energie zu sparen.