Der frühere Bio-Nebenerwerbsbauer blickt beim Aufstieg auf die nahe Alm am Rande der Gemeinde Finkenstein zurück Richtung Villach. In der Ferne zu sehen: Die neue Infineon-Fabrik, die im September 2021 eröffnet wurde. In Villach startete Andreas Urschitz 1995 seine Karriere bei Infineon, damals noch Siemens AG. Kurz nach Abschluss eines Studiums der Handelswissenschaften an der WU Wien.