Die auf breiter Front steigenden Preise wirken sich auch auf die Schwarzarbeit aus. Der Pfusch „blüht wieder“, wie es Hermann Talowski ausdrückt. Der Unternehmer und Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der steirischen Wirtschaftskammer führt die Entwicklung vor allem auf die Inflation zurück, „dabei können die Betriebe die Kostensteigerungen gar nicht voll an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben und tun das auch nicht“. Das drücke die ohnehin geringen Margen weiter nach unten. „Wir bereichern uns nicht an dieser Situation, daher wollen wir auch die Kundinnen und Kunden um Fairness bitten.“