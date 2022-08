Drei Jahre liegt der letzte große Ausbau von Gebrüder Weiss in Maria Saal zurück. Mehr als vier Millionen Euro investierte der Logistikdienstleister, der heuer 30-Jahr-Jubiläum am Standort feiert, damals in Kärnten. Nun ist der Platz trotz 30.000 Quadratmetern Gesamtfläche schon wieder knapp. "Unser Logistikterminal ist voll ausgelastet. Wir haben bereits ein zusätzliches Außenlager in der Nähe von Klagenfurt in Betrieb genommen, planen aber bereits die nächste Standorterweiterung", sagt Niederlassungsleiter Markus Ebner, der seit 1995 im Unternehmen ist. Er meint sowohl Lagerplatz als auch Umschlagsfläche.