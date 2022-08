Die Frage, ob weniger mehr ist, hat Günther Spath vor zehn Jahren mit einem klaren Ja beantwortet. Damals gründete der Unternehmer Lixtec. Das Start-up mit Sitz in Graz will Kommunen dabei helfen, Licht im öffentlichen Raum – auf Straßen, Wegen, Plätzen – bedarfsgerecht einzusetzen. Laternen sollen nur bei entsprechendem Verkehr in voller Stärke leuchten und sich ansonsten automatisch auf ein Minimum dimmen. Die potenziellen Vorteile erklären sich von selbst, der Stromverbrauch sinkt, die Lichtverschmutzung geht zurück.