Viel fehlt nicht mehr und die Inflation in Österreich ist zweistellig. Bei 9,2 Prozent, so der vorerst geschätzte Wert der Statistik Austria, lag sie im Juli. Verlierer sind Konsumentinnen und Konsumenten, die Gewinner der Krisen internationale Konzerne, die, wie derzeit an Quartals- und Halbjahreszahlen abzulesen ist, ihre Milliardengewinne oftmals ausgebaut haben.