Die Auftragslage von RHI Magnesita ist bis in den Herbst hinein gut. Womit rechnen Sie im Winter und im kommenden Jahr?

STEFAN BORGAS: Unser Basisszenario ist mittlerweile die Rezession in Europa und Nordamerika. Die große Frage ist nicht mehr, ob sie kommt, sondern wann und wie tief sie sein wird. Das schwächt die Auftragslage. Das Wachstum in China wird tiefer, als man es gewohnt ist. In anderen Regionen wie Südamerika und Südostasien gibt es keine Anzeichen von Rezession.