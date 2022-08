Die Inflation in der Schweiz ist im Juli vorerst nicht weiter gestiegen. Mit 3,4 Prozent verharrte die Jahresteuerung aber auf dem hohen Wert des Vormonats Juni. Teurer sind weiterhin vor allem die Importgüter, die im Berichtsmonat um 8,4 Prozent mehr kosteten als vor Jahresfrist, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Bei den Inlandsgütern betrug die Jahresteuerung lediglich 1,8 Prozent.

Die Zahlen lagen damit im Rahmen der allerdings weit auseinandergehenden Erwartungen von Ökonomen. Diese hatten mit einer Jahresteuerung im Berichtsmonat von 3,0 bis 3,7 Prozent gerechnet.

Zinsen noch immer unter der 0-Linie

Die Inflation in der Schweiz liegt mit dem neuesten Wert im internationalen Vergleich weiterhin auf verhältnismäßig niedrigem Niveau. Die Teuerung in der Eurozone etwa war im Juli mit 8,9 Prozent so hoch wie nie seit Einführung der Gemeinschaftswährung im Jahr 1999. Und in den USA war die Inflationsrate (Juni-Wert) mit 9,1 Prozent sogar so hoch wie nie seit Dezember 1981.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte Mitte Juni – mit Verweis auf die anziehende Teuerung – überraschend ihren Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf -0,25 Prozent angehoben. Damit zog sie erstmals seit fünfzehn Jahren die Zinsschraube wieder etwas an.