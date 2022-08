Ab August ist beim steirischen AMS einiges anders. Etwa örtlich. Mit dem AMS Graz West und Umgebung ist nämlich die größte steirische AMS-Geschäftsstelle gesiedelt. Zu finden ist sie ab sofort am neuen Standort in der Zollgasse 4.

Was sich weiter nicht ändert, ist ein nachhaltig positiver Trend am Arbeitsmarkt. Mit Stand Ende Juli 2022 waren 27.042 Personen als arbeitslos gemeldet, das ist gegenüber dem Vorjahresmonat ein Rückgang von 4484 Personen oder 14,2 Prozent. Einschließlich der 6738 Menschen in Schulungen sind momentan 33.780 Steirerinnen und Steirer ohne Job (-13,6 Prozent). Zugleich zieht die Anzahl der Beschäftigten weiter an und legt noch einmal um 1,9 Prozent auf 554.000 Personen zu.

Die andere Seite der Medaille: Weiter tun sich Betriebe schwer, Personal für vakante Jobs zu finden. 20.461 offene, sofort verfügbare Stellen sind gegenwärtig bei den AMS-Geschäftsstellen in der Steiermark gemeldet (+22,2 Prozent), alleine im Monat Juli kamen 6430 Jobangebote dazu.

"Wir beobachten, dass – allen Unsicherheiten zum Trotz – aufgrund dieser gleichbleibend hohen Personalnachfrage der heimischen Wirtschaft seit einiger Zeit auch Personengruppen neue Chancen am Arbeitsmarkt vorfinden, die es zuvor noch schwerer hatten", erläutert der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe. So ging die Zahl der beim AMS vorgemerkten Menschen über 50 binnen Jahresfrist um 1826 auf 9901 zurück (-15,6 Prozent), bei den Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (9813) beträgt das Minus 1475 Personen oder -13,1 Prozent.

Selbst die Zahl der für gewöhnlich besonders schwer vermittelbaren langzeitbeschäftigungslosen Personen sank binnen eines Jahres um mehr als ein Drittel auf nun 8329 Personen (-4484 Personen oder -35 Prozent).