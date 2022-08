Die Urform der Absatzförderung trat bereits in der Antike ihren Dienst an - in Gestalt der Marktschreier. Die ersten Handelszettel tauchten freilich erst in der Renaissance auf, nach der Erfindung des Buchdruckes. Der (bzw. in Österreich: das) Prospekt schwang sich danach zu einem der meistverbreiteten Werbemittel weltweit auf. In Österreich allein hat die Post im vergangenen Jahr knapp 3,9 Milliarden Werbesendungen zugestellt.