In Jugendjahren hat der gebürtige St. Veiter die Karten abgerissen und die Euros einkassiert - auf Trampolinparks quer durch Kärnten. So hat er den Job wahrlich von der Pike auf gelernt, heuerte später als Geschäftsführer bei Gert Kaltschütz's Trampolinanlagen an. Dann - das muss man hier so nennen - wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit.