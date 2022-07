In Ungarn, Kroatien, Bosnien und Serbien ist die Österreichische Post bereits präsent, die „Lücke“ Slowenien schloss der Paketdienstleister nun mit Anfang Juli. Nach einem Jahr der Vorbereitung und der Investition eines niedrigen einstelligen Millionenbetrages schickte die Post ihre neu gegründete Tochter Express One Slovenia an den Start. 40 eigene Angestellte und 150 Frächter arbeiten vorerst für das Unternehmen, mit dem man derzeit in erster Linie das Import- und Export-Geschäft bedient.