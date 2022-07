Bis zu sechs Stunden müssen Lkw-Fahrer derzeit im Cargo Center Graz in Werndorf warten, bis sie abgefertigt werden. Das berichten Betroffene der Kleinen Zeitung. Das gehe so weit, dass selbst die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten am Gelände des Cargo-Centers verbracht werden müssten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bahnstrecke zwischen Koper und Graz derzeit in Slowenien teilweise gesperrt ist und die Container aus dem Hafen Koper vor allem mittels Lkw angeliefert werden.