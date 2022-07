Die Merkur Gruppe übernimmt zu hundert Prozent die kroatische Wüstenrot-Tochter životno osiguranje d.d., übernehmendes Institut ist ihrerseits die kroatische Merkur-Tochter Merkur osiguranje d.d. Dies geschieht vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden, wie vom Versicherungskonzern Merkur am Montag mitgeteilt wurde. Über den Wert der Transaktion wurde nichts gesagt, der Kaufvertrag wurde vergangenen Freitag unterzeichnet.

Die seit 1996 am kroatischen Markt tätige Merkur osiguranje d.d. und die 2012 gegründete Wüstenrot životno osiguranje d.d. gehen künftig gemeinsame Wege. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kroatischen Wüstenrot werden übernommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die kroatische Wüstenrot-Tochter abgegrenzte Prämien in der Höhe von 7,3 Millionen Euro. Mit dem Erwerb gewinne man unter anderem neue Vertriebsimpulse, so Merkur-Vorstand Ingo Hofmann.