Wer länger nicht bei Ihnen in Leoben war, erkennt hier nichts wieder, an allen Ecken gibt es Baustellen.

ANDREAS GERSTENMAYER: Sogar in der Produktion. Wären wir bei der Bahn, könnte ich sagen, wir produzieren unter rollenden Rädern. Beim Ausheben der Baugrube für das neue Werk haben über Wochen 40 Lkw pro Stunde Erde abtransportiert. Unser Werk in Kulim, das wir gegenwärtig in Malaysia bauen, ist aber nochmals um den Faktor 6 größer. Und das neue Bürogebäude in Hinterberg ist jetzt schon wieder zu klein, wir werden hier deutlich mehr Arbeitsplätze brauchen.