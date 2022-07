Es ist eine Mannschaft der OMV, eine "Taskforce", die jetzt den Menschen in Österreich eine enorme Last von den Schultern nimmt. Nach monatelangen geheimen Vorbereitungen hat sich der teilstaatliche Energiekonzern so große zusätzliche Pipeline-Kapazitäten innerhalb Westeuropas sichern können, dass die Gasversorgung im Winter nun als weitgehend sicher einzustufen ist.