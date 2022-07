Kürzlich war ich Vortragender bei einem Managementforum. Die Atmosphäre war genau so, wie Sie es sich vorstellen. Höfliche Umgangsformen, zuvorkommende Kommunikation und alle in Pinguin-Kleidung. Dunkle Kostüme bzw. Anzüge zu weißen Hemden. Alles sehr ruhig und gediegen. Mein Auftritt war der Abschluss des Tages und ich hatte Zeit, meinen Vorrednerinnen und Vorrednern zuzuhören. Vor der Mittagspause war ein IT-Spezialist dran, künstliche Intelligenz sein Thema.

Auch im Pinguin-Outfit, aber hihi, in knallorangen Lederschuhen, lustigen Socken und knallorangem Stecktuch. Mir schwante Schlimmes. Kaum auf der Bühne, riss er die Arme hoch und brüllte „disruptioooooon“. Dann lief er ins Publikum und zeigte auf einzelne Zuhörerinnen und Zuhörer: „Tun Sie denn genug, um auf die Zukunft vorbereitet zu sein?? Wachen Sie auf!!“ Wir fühlten mit den Ausgewählten mit. Offensichtlich wollte er das Auditorium nicht nur geistig, sondern auch faktisch irritieren. Es gelang. Er wollte wohl wachrütteln, einen Akzent setzen. Und, aus der bescheidenen Sicht des Routiniers, wollte er wohl die Rampensau geben. Ums kurz zu machen, er kriegte die Kurve nicht mehr. Nicht, weil Arme hochreißen und auch mal laut werden schlecht wäre. Im Gegenteil. Aber er missachtete die wichtigste Regel, um bei einer bestehenden Gruppe Akzeptanz zu bekommen: Lesen Sie den Raum!

Gemeint ist damit, auf 3 Faktoren zu achten: 1. Wie laut ist es im Raum, 2. wie schnell und 3. wie groß sind die Bewegungen der Anwesenden? Ist es laut wie in einer Stammkneipe, sind schnelle und ausladende Gesten zu sehen, bewegen sich Menschen frei und locker durch den Raum, dann verträgt das Publikum eben von Beginn an mehr vom Gleichen. Geht aber alles sehr ruhig zu, bleiben die Gesten eng am Körper und ist das Gehen eher ein Schreiten, dann ist es besser, ebenso ruhig zu beginnen. Nur wenn Sie Ihr Gegenüber da abholen, wo es ist, wird es gewillt sein, Ihren Inhalten wohlgesonnen zu folgen!