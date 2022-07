Montagmorgen, während Sie das Frühstücksgeschirr in den Geschirrspüler räumen, die übliche Befehlsausgabe: „Kinder, bevor ihr geht, räumt ihr aber noch euer Zimmer auf!“ Auf dem Weg zum Badezimmer die Kontrollfrage: „Und? Wie schaut das Zimmer aus?“ Beim Zähneputzen lallen Sie zum dritten Mal: „Kinder? Zimmer sauber?“ Eltern, sie kennen die Leier. Aber glauben Sie wirklich, dass Ihre Kinder die Botschaft nicht gehört hätten? Ganz im Gegenteil, Sie haben sie sogar dreimal gehört. Machen werden sie es wohl trotzdem nicht. Denn an Ihrer Körpersprache haben sie erkannt: Die Botschaft ist nicht ernst zu nehmen.

Wenden Sie die NN-Regel an und Ihre Kinder werden nicht nur ihr Zimmer aufräumen, nein, sie werden das gesamte Haus aufräumen.

Die Körpersprache signalisiert, ob ein Mensch etwas ernst meint, ja mehr noch, ob überhaupt wir gemeint sind. Spricht ein Mensch mit abgewandten Körper zu uns, schickt er uns die subtile Botschaft: „Du bist nicht gemeint. Zudem ist die Botschaft unwichtig.“ Meint dieser Mensch aber uns, wird er uns sein erstes N zuwenden, seine Nase. Er wird sich also von seiner aktuellen Tätigkeit abwenden und uns zuwenden. Das erhöht sofort unsere Aufmerksamkeit. Ist die Botschaft genau für uns gemeint, und obendrein noch wichtig, wendet uns dieser Mensch auch sein zweites N zu, seinen Nabel. Damit gibt es kein Missverständnis mehr. Die Botschaft ist wichtig und für uns! Die NN-Regel lautet also: Nase – Nabel. Wenn Sie also die Kinderraumpflege beordern, während Sie NN Ihrem Geschirrspüler zugewandt haben, können Sie davon ausgehen, dass ihre Kinder alles richtig verstanden haben. Sie erwarten einfach, dass der Geschirrspüler seiner Pflicht nachkommt.

Ob Montagmorgenmeeting, Kundengespräch oder Verkündung von Richtlinien, achten Sie darauf, dass Sie Ihrer Botschaft auch ihre Wichtigkeit verleihen. Beachten Sie deswegen die NN-Regel!