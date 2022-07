Der Elektronikhändler Conrad schließt mit Ende des Jahres fünf seiner sechs Filialen in Österreich. Betroffen ist auch die Filiale am Weblinger Gürtel in Graz, zudem werden die Standorte in Wien (Meiselmarkt, Wien Stadlau) sowie jener in der SCS und in Salzburg geschlossen. Nur die Filiale in Linz soll bestehen bleiben.

Dafür will man sich bei Conrad Electronic Österreich verstärkt auf den Online-Handel konzentrieren, heißt es in einer Aussendung. Zudem will die Gruppe ihre B2B-Beschaffungsplattform für technischen Bedarf weiter ausbauen.

"Ist uns sehr schwergefallen"

"Diese Entscheidung ist uns vor allem wegen unserer Mitarbeitenden sehr schwergefallen, aber letztlich kommen wir an diesen veränderten Einkaufsgewohnheiten nicht vorbei", wird der Conrad-Österreich-Geschäftsführer Markus Zettl zitiert. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten wird in der Mitteilung nicht genannt.

"Was Ende der 90er-Jahre mit dem Eintritt in den Online-Handel begann, findet in der heutigen Ausrichtung zur Beschaffungsplattform mit dem Fokus auf Geschäftskunden seine konsequente Fortsetzung. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zur führenden europäischen B2B-Beschaffungsplattform vollzogen, die sich noch stärker auf den Online-Handel konzentriert", so Zettl.

Corona habe auch im österreichischen Markt den Trend verstärkt, "dass Kundinnen und Kunden vermehrt online einkaufen und immer weniger stationäre Geschäfte aufsuchen", sagt Zettl. "Es gibt in unserem Unternehmen eine Vielzahl offener Stellen. Ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der geschlossenen Filialen in einer anderen Funktion weiter an Bord haben."

Auch in Deutschland sperren fast alle Filialen zu

Auch in Deutschland hatte Conrad Electronic bereits im Frühjahr angekündigt, fast alle Filialen zu schließen. Es sei nicht das erste Mal in der fast 100-jährigen Geschichte von Conrad, "dass man Veränderungen im Konsumentenverhalten ernst nimmt und konsequent handelt". Bereits in den 1970er-Jahren hatte Klaus Conrad fast alle damaligen Filialen geschlossen und voll und ganz auf den Versandhandel gesetzt. "Ein Teil unseres Erfolges besteht seit Generationen darin, Kundinnen und Kunden gut zuzuhören und danach entsprechend zu handeln", betonte Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic SE, bereits im April.