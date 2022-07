Eurokurs fällt auf einen US-Dollar: Der Schwächeanfall und seine Folgen

Mit Grafik. Zum ersten Mal seit 2002 liegt der Wechselkurs von Euro und Dollar wieder bei 1:1. Das liegt am Auseinanderklaffen der Geldpolitik, vor allem aber an den Rezessionsängsten in Europa. Das heizt die Inflation weiter an.