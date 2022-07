Es ist fast genau zehn Jahre her: Ende Juni 2012 sorgte die US-Sporthandelskette Zumiez in unseren Breiten für einen Paukenschlag. Um damals 60 Millionen Euro wurde der steirische Surf-, Skate-, Lifestyle- und Snowboardspezialist Blue Tomato übernommen. Der Markenname, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1988 – damals als Snowboardschule – zurückreichen, blieb ebenso bestehen wie die Zentrale in Schladming. Blue-Tomato-Gründer Gerfried Schuller, der im Jahr 1988 Snowboard-Europameister wurde, blieb bis 2017 in der Geschäftsführung, dann übernahm Adam Ellis.