Entscheidungstag für umstrittene Pacht am Flughafen Klagenfurt

Die Entscheidung fällt in Wien, nicht in Klagenfurt: Dort wird diese Woche per Richterspruch festgestellt, ob der umstrittene Grundstücks-Pachtvertrag von Lilihill am Flughafen Klagenfurt rechtswirksam wird oder nicht. Es geht um nicht weniger als 130 Hektar Fläche und mehr als 20 Jahre Gültigkeitsdauer.