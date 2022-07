Mitarbeiter im Homeoffice, Dateien in der Cloud und die ständige Sorge, nicht zum nächsten Opfer eines Hackers zu werden. Internet und Netzwerktechnik stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Nicht jede Firma kann oder will dieses Thema selbst lösen. Das ist der Markt für IT-Systemintegratoren wie NTS. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Raaba bei Graz ist ein Profiteur des Digitalisierungsschubs im Rahmen der Pandemie.