Im täglichen Leben verbraucht der Mensch viel Energie - die größten Fresser finden sich im Haushalt. Während Strom und Co. in den vergangenen Jahren durchaus erschwinglich zu erstehen waren, belastet die derzeitige Teuerung die Geldbeutel der Bevölkerung. Auf Kühlschrank, Wärme, Waschmaschine und Co. lässt sich kaum verzichten, doch mit einigen wenigen Tricks kann man sich dennoch hier und da den einen oder anderen Euro ersparen.

Wir haben für Sie einige wertvolle Tipps zum Sparen von Ressourcen zusammengefasst.

Fahren Sie mit der Maus über eine Karte oder tippen Sie darauf, um einen Spartipp anzuzeigen.