Kühlschrank: Er sollte an einem möglichst kühlem Platz sein, idealerweise nicht neben möglichen Wärmequellen wie einem Backrohr oder Herd. Freistehende Kühlschränke sind daher die bessere Wahl. Am energieeffizientesten ist der Kühlschrank, wenn er maximal bis zu 2/3 befüllt ist. Stellen Sie keine warmen Speißen in den Kühlschrank. Er sollte auch nicht überdimensioniert sein. Für eine Person reicht ein Kühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern, für jede weitere Person im Haushalt kann man 40 Liter hinzufügen. Bei Tiefkühlprodukten sind Tiefkühltruhen effizienter als Tiefkühlschränke.

Waschmaschine: Deshalb sollte man auch hier auf möglichst effiziente Geräte achten. Doch die ganze Energieeffizient nützt nichts, wenn man die Maschine nur zur Hälfte füllt. Dank moderner Waschmittel kann man heute auch deutlich kälter waschen. Für die meisten Wäschestücke genügen 30 Grad. Moderne Waschmaschinen verfügen außerdem über Eco-Waschgänge. Die dauern zwar länger, brauchen aber weniger Energie.

Backrohr: Verwenden Sie nach Möglichkeit die Umluftfunktion des Backrohrs. So kann man die Temperatur um 20 Grad senken und damit Strom sparen. Auch sollte man möglichst auf das Vorheizen verzichten. Nur Speißen mit einer Kruste brauchen ein vorgeheiztes Backrohr. Schalten Sie das Backrohr bereits einige Minuten vor der eigentlichen Backzeit aus. Die Hitze bleibt im Rohr lange genug, damit das Backgut nachgaren kann.

Kochen: Eine alte Weisheit: Jedem Topf seinen Deckel. Wird mit Decken gekocht, verbraucht man rund 40 Prozent weniger Energie. Suchen sie für den Topf auch immer die richtige Herdplatte. Ist die Platte zu klein oder zu groß, wird Energie verschwendet. Für heißes Wasser sollte man den Wasserkocher nutzen, das ist viel effizienter als Wasser am Herd zum Kochen zu bringen. Für kleine Kochmengen sollte man nur kleine Töpfe nehmen und nicht gleich eine große Pfanne. Man kann bei vielen Gerichten die Platten ein bisschen früher abdrehen und die Speißen nachgaren lassen.

Neue Geräte: Rund fünf Prozent des Stromverbrauchs kann der Waschmaschine zugerechnet werden. Der Kühlschrank verbraucht zwischen 10 und 15 Prozent des Strombedarfs eines Haushalts. Kühlschränke die älter als 20 Jahre sind, verbrauchen bis zu 50 Prozent mehr Strom als moderne Geräte. Soll man einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine, die seit Jahrzehnten brav ihren Dienst verrichten, ohne Not austauschen? Ist das wirklich nachhaltig, ist das sparsam? Eher nicht. Wenn es aber wirklich nötig ist: Achten Sie darauf, ein Gerät mit hoher Energieeffizienz zu kaufen. Auf topprodukte.at können Sie Haushaltsgeräte und deren Energieeffizienz vergleichen.

Heizen. Die Sommerferien beginnen, die Außentemperaturen klettern regelmäßig über 30 Grad. Dennoch: der nächste Winter kommt bestimmt und dann wird ein Großteil der Haushaltsenergie für die Raumwärme aufgewendet. Viele heizen ihre Wohnung oder ihr Haus dann auf kuschelige 22 bis 23 Grad. Doch ist es wirklich nötig, im Winter zuhause im T-Shirt herumzulaufen? Wer im Winter die Raumtemperatur dauerhaft um einen Grad senkt, kann den Energieverbrauch um bis zu sechs Prozent reduzieren.

Kühlen: Der Klimawandel hat Tropennächte und Hitzetage zu einem ganz normalen Sommerphänomen gemacht. Immerhin in den eigenen vier Wänden will man sich vor der Hitze schützen. Doch bevor man sich eine Klimaanlage anschafft, gibt es günstigere Methoden für kühle Räume. Wenn die Außentemperaturen die Werte im Inneren übersteigen, sollte man Fenster jedenfalls schließen. Außenjalousien oder Rollläden halten Wärme unter Tags besonders effektiv außerhalb der Wohnung. Auch Vorhänge können verhindern, dass sich Polstermöbel aufwärmen und die Hitze dann in der Nacht wieder abgeben. Auch ein Ventilator kann das Wohlbefinden erhöhen.

Klimaanlage: Reichen die einfachen Maßnahmen nicht, kann man den Kauf einer Klimaanlage überlegen. Am Effizientesten sind dabei fix installierte Anlagen. Achten Sie auf das richtige Verhältnis zwischen Kühlleistung und Raumgröße. Generell sollte der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur nie mehr als sieben Grad betragen. Ein Abkühlen der Räume unter 25 Grad ist generell nicht sinnvoll.

Lüften: Egal ob im Sommer oder im Winter: Öffnen Sie die Fenster komplett. Öffnen Sie auch die Türen im Inneren und ermöglichen Sie ein Querlüften. So erreichen Sie einen schnellen und effizienten Luftaustausch. Im Winter spart Querlüften auch Energie, weil Wände und Möbel nicht aus. Keinesfalls soll man im Winter die Fenster kippen. Das bringt wenig Luftwechsel und lässt Wände und Möbel abkühlen. Im Sommer sollte man darauf achten, dass es beim Läuften draußen kühler ist als drinnen - die idealen Zeitpunkte sind der späten Abend oder zeitig in der Früh.

LED-Lampen: Zehn Jahre nach dem Aus der klassischen Glühbirne hat auch die Energiesparlampe ausgedient. Moderne LED-Leuchten haben eine 15 bis 20-fach längere Lebensdauer und können so die Gesamtkosten für die Beleuchtung im Vergleich zu Glühbirnen und Halogenlampen um 80 bis 90 Prozent senken.

Geschirrspüler: Viele Geschirrspüler haben heute eine Funktion für das Waschen der "Halben Ladung". Was praktisch klingt, ist Energieverschwendung pur. Wie beider Waschmaschine gilt auch für den Geschirrspüler: Nur einschalten, wenn er wirklich voll gefüllt ist. Zum Vergleich: Zwei Spülgänge mit halber Ladung verbrauchen 80 Prozent mehr Energie als ein Spülgang bei voller Maschine. Übrigens: Verzichten Sie auf Vorspülen. Das ist bei modernen Geschirrspülern nicht mehr nötig. So sparen Sie Wasser und Energie.

Warmwasser: Wer beim Warmwasser Strom sparen will, sollte möglichst auf das Wannenbad komplett verzichten und nur duschen. Auch beim Duschen kann man die Temperatur senken. Eine lauwarme Dusche kann im Sommer sogar richtig erfrischend sein. Wichtig: Der Boiler sollte regelmäßig entkalkt werden. Eine Kalkschicht auf den Heizstäben erhöht den Energieverbrauch deutlich. Bei Gasthermen mit Durchlauferhitzer sollte man darauf achten, dass die Mischbatterien an Waschbecken und Spüle immer auf Kalt gestellt ist und nur bei Bedarf in eine wärmere Stellung gebracht wird.