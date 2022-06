Es ist ein Mix an Herausforderungen, der in der Flugbranche derzeit für teils chaotische Zustände sorgt – und vielen Passagieren die Nerven raubt. Wie berichtet, haben zahlreiche Fluglinien bereits in den vergangenen Wochen die Zahl der Flugverbindungen teils drastisch reduziert, weil ihnen Personal fehlt. An vielen Flughäfen, insbesondere in Deutschland, fehlt zudem Sicherheitspersonal, was für lange Schlangen vor den Sicherheits-Checks sorgt. Hinzu kamen zuletzt Streiks bei den Airlines Ryanair und Brussels sowie auf den Flughäfen Amsterdam, Dublin und Heathrow. Erschwerend kommen die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen hinzu, die auch bei der AUA zu zahlreichen Flugabsagen führen. Ein Überblick.