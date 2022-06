Erst Komárom (Ungarn), dann Bakersfield (Kalifornien), nun Gent in Belgien. Die steirische BDI stellte in diesem Jahr bereits die dritte Biodieselanlage fertig und schloss damit einen weiteren Großauftrag ab. Die Anlage in Gent, errichtet für den US-Konzern Cargill, ist mit einer Investition von mehr als 120 Millionen Euro sogar der bisher größte Auftrag in der Geschichte der BDI-BioEnergy International mit Sitz in Raaba-Grambach gewesen, wie Geschäftsführer Markus Dielacher bestätigt: „Der qualitativ hochwertige Biodiesel ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.“