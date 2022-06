Die steigende Inflation und der Krieg in der Ukraine haben offenbar nicht zu einem Reiseverzicht geführt. Kärnten war im Mai und im Juni überdurchschnittlich gut gebucht. Im Juli und Augst ist Kärnten ohnehin de facto "voll". "Unsere Buchungslage ist sehr gut. Wir sind super in den Sommer gestartet", sagt etwa Hannah Widnig von den Naturel-Hotels. Und auch Marcus Hartinger von Seecamping Berghof in Villach sagt: "Wir sind bis Mitte September sehr gut gebucht. Ab nächster Woche und bis Mitte August sind wir so gut wie ausgebucht. Ich gehe davon aus, dass wir heuer wieder 120.000 Übernachtungen schaffen." Mit Gästen quer durch Europa: "Wir haben 16 bis 18 Nationen am Campingplatz."