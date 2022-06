Als das erste Mail eintrudelte, dachte Christina Roth an Spam. Gut, dass sie es doch ernst genommen und geantwortet hat. Denn hinter dem Absender stand Domestika, eine junge, rasch wachsende Online-Lernplattform für Kreative – gegründet 2010 in Spanien, Hauptsitz mittlerweile in Berkeley, Kalifornien. Ein digitaler Treffpunkt für Tausende Lehrende und Millionen Lernende.