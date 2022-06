"Voller Leichtigkeit das Leben genießen": So begrüßt die Kärnten Werbung virtuelle Besucher auf ihrer Website. Von genussvoller Leichtigkeit kann in der Landes-Tourismusorganisation aber keine Rede sein. Die Pattstellung nach dem Hearing am Mittwoch zur Bestellung des neuen Geschäftsführers lässt die Wogen hochgehen. Langzeit-Geschäftsführer Christian Kresse erhielt zwei Stimmen, ebenso viele wie ein weiterer Kandidat. Entscheiden muss die Generalversammlung kommende Woche.